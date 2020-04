São Paulo deve flexibilizar quarentena a partir do dia 11 de maio

O governo de São Paulo anuncia nesta quarta-feira (22) o plano de flexibilização da quarentena, que será colocado em prática a partir de 11 de maio. A retomada das atividades será dividida por etapas e detalhada apenas no dia 8 de maio.

Ao longo das próximas duas semanas, autoridades de saúde vão monitorar a curva da doença no Estado e a capacidade de atendimento em hospitais. A tendência é que alguns serviços sejam gradualmente reativados com horário reduzido, controle de circulação de pessoas e fornecimento de álcool em gel.

O Estado de São Paulo concentra o maior número de casos e óbitos por covid-19 no Brasil. De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado na terça-feira (21), são 15.385 pessoas diagnosticadas e 1.093 mortes – uma taxa de letalidade de 7,1%, acima da média nacional, de 6,4%.

