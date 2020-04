Motorista foge após acidente com moto no litoral de SP; veja imagens

O motorista de um veículo fugiu após se envolver em um acidente de trânsito com uma moto em São Vicente, no litoral de São Paulo, no fim de semana. O motociclista, André Luis Matos da Silva Nunes, de 26 anos, não resistiu e morreu.

Ele estava trabalhando indo entregar um lanche. O serviço do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por pessoas próximas ao acidente. A polícia está usando as imagens para tentar identificar o motorista. As informações são do 1º Jornal, da Band.

Assista ao vídeo: