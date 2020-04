Mortes no trânsito caem 31% em SP durante a quarentena

O número de mortes em acidentes de trânsito caiu 31,3% no estado de São Paulo entre 24 e 31 de março, durante a quarentena contra a pandemia de coronavírus. Os dados foram divulgados pelo Infosiga SP, gerenciado pelo programa Respeito à Vida, do governo de São Paulo.

No período de 24 e 31 de março foram registradas 68 mortes nas rodovias do estado. No mesmo período de 2019, foram 99.

Só nas vias da Grande São Paulo, houve redução de 10 mortes, cerca de 30,3%. Já nas estradas e rodovias estaduais e federais, a queda foi de 41,7%. Nas vias municipais, 26,9% em comparação com 2019.

Apesar de uma redução de 22,5%, o maior número de mortes registrado ainda é entre ciclistas, 31 no período divulgado. Entre os pedestres, a queda foi de 12,5%, com 14 vítimas.