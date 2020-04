Lotofácil 1957 paga nesta quarta R$ 4,1 milhões; veja números sorteados

A Lotofácil desta quarta-feira está com prêmio gordo para aqueles sortudos que conseguirem acertar as 15 dezenas do concurso 1957, desta quarta-feira. Se você tem sorte pode levar para casa R$ 4,1 milhões.

Veja os números sorteados para Lotofácil nesta quarta-feira:

01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25

O sorteio da Lotofácil de segunda-feira pagou R$ 2.101,08 para 268 pessoas que acertaram 14 números.

Quem acertou apenas 13 dezenas também foi premiado: 9.083 pessoas ganharam R$ 25.

Veja os números da Lotofácil de segunda-feira