Incêndios atingem comunidade e galpão de recicláveis em SP

Dois incêndios atingiram um galpão de recicláveis e uma comunidade na Grande São Paulo na madrugada desta quarta-feira (22).

Por volta das 2h40, seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram conter o fogo em um galpão na rodovia Renê Benedito Silva, em Itapevi. O local estava vazio e ninguém ficou ferido.

Outro incêndio também atingiu uma comunidade na Rua Caetano de Campos, no Tatuapé, na zona leste da capital. De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das 4h e atingiu dez barracos.

As chamas foram contidas às 6h. Um homem teve uma fratura no tornozelo e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Tatuapé.