Fuvest 2021: divulgado o calendário do vestibular para a USP

A Fuvest divulgou nesta quarta-feira (22) o calendário de seu vestibular 2021, que dá acesso à USP (Universidade de São Paulo). A prova da primeira fase será realizada no dia 29 de novembro e as inscrições começam entre os dias 10 de agosto e 18 de setembro.

Neste ano, a taxa de inscrição terá o mesmo valor do ano passado: R$ 182. As solicitações para isenção de taxa, em caso de candidatos com renda baixa, deverão ser feitas entre os dias 15 de junho e 10 de julho.

O manual do candidato será divulgado no dia 3 de agosto. Quem for aprovado na primeira fase, participará da segunda e última nos dias 3 e 4 de janeiro (datas de provas de habilidades específicas ainda serão divulgadas). A primeira chamada será disponibilizada no dia 22 de janeiro de 2021.

Na primeira prova do vestibular Fuvest 2021, são 90 questões de múltipla escolha com conteúdos de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Há ainda nove livros de leitura obrigatória:

• Poemas Escolhidos – Gregório de Matos

• Quincas Borba – Machado de Assis

• Claro Enigma – Carlos Drummond de Andrade

• Angústia – Graciliano Ramos

• A Relíquia – Eça de Queirós

• Mayombe – Pepetela

• Campo Geral – Guimarães Rosa

• Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

• Nove Noites – Bernardo Carvalho

Já na segunda fase, são 10 questões dissertativas de português e uma redação na primeira prova, e 12 questões dissertativas sobre duas a quatro disciplinas, dependendo da carreira escolhida. Mais informações estão disponíveis no site da fundação.

Calendário do vestibular Fuvest 2021