Confira a cotação do dólar e do euro em tempo real nesta quarta, 22 de abril

O dólar opera em alta frente o real nesta quarta-feira, 22, ajustando-se à valorização generalizada da moeda norte-americana na terça-feira, 21, no exterior, diz Vanei Nagen, da Terra Investimentos. Ele acredita que após esses ajustes, a moeda poderá se alinhar mais tarde ao viés de baixa hoje do dólar no exterior, sobretudo se o petróleo sustentar a alta exibida ha pouco e o BC vir a injetar liquidez, como fez no fim da tarde de segunda-feira, amenizando a alta ante o real.

A continuidade do fechamento da curva de juro, que reflete a percepção de aumento das chances de corte de 50 pontos-base da Selic em maio, pode contribuir ainda para amenizar a pressão no mercado de câmbio.

No radar está o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa de videoconferência com parlamentares (18h30) e que, na segunda-feira, ajudou no recuo das taxas com sinalização de que o Comitê de Política Monetária (Copom) pode cortar mais agressivamente a Selic. Além disso, o mercado monitora a flexibilização no isolamento social pelo País e a agenda do Congresso. O Senado realiza sessão hoje sobre o projeto de lei, que altera regras do auxílio emergencial.

Cotação do dólar e do euro em tempo real:

