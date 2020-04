Cliente é quem vai ler consumo de luz em São Paulo

A Enel suspendeu a leitura do consumo de energia de seus clientes residenciais e pequenos comércios.

Responsável pela distribuição de energia em 24 cidades da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, a empresa colocou à disposição um serviço de autoleitura, em que o próprio consumidor pode passar os dados.

Na data da próxima leitura, que consta na fatura mensal, ou até dois dias antes, o cliente pode fotografar o relógio de luz e mandar a foto à companhia por um aplicativo ou pelo site.

A Enel diz que suspendeu a leitura nesses clientes enquanto perdurar o “período crítico de avanço” do novo coronavírus, para evitar contato entre leituristas e consumidores.

Se a pessoa não fizer a autoleitura, a conta será calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses e, quando houver nova medição, a empresa fará o acerto pelo uso real.

Água e gás Sabesp e Comgás informaram que continuam a fazer as leituras normalmente, mas, quando o funcionário não tiver acesso ao relógio, as contas serão calculadas pela média de consumo –dos últimos seis meses, no caso da conta de água, e 12 meses, nas faturas de gás.

As duas empresas oferecem alternativas para que o consumidor faça a própria leitura e informe os números reais para o cálculo da conta.

COMO ESTÁ SENDO A LEITURA DE CONSUMO

Luz

Na Grande SP, não está sendo feita por leituristas em residências e pequenos comércios. O consumidor pode realizar a leitura por foto ou contato com o call center

Autoleitura

Na conta de luz, consta a data prevista para leitura do mês seguinte. O cliente poderá fazer a autoleitura até dois dias antes dessa data ou no próprio dia

A pessoa fotografa os números que aparecem no medidor e envia a imagem via Aplicativo (Enel SP)

Aplicativo https://portalhome.eneldistribuicaosp.com.br

Call center 0800 7272 120

Pessoa digita números que constam no medidor.

Haverá cobrança de acordo com a média dos últimos 12 meses até que a leitura seja realizada. Então, a diferença de consumo será acertada na próxima conta

Água

Leitura feita pelos funcionários da Sabesp continua sendo feita nos imóveis onde o relógio está instalado com acesso pela rua. Quando ele estiver no interior do imóvel, ela será feita se o consumidor autorizar

Autoleitura

Se não for autorizada a entrada, o consumidor pode fazer a autoleitura: entrar em contato com a central de atendimento da Sabesp e informar a leitura atual de consumo no medidor

Call center – 0800 011 9911

Haverá cobrança de acordo com a média dos últimos seis meses até que a leitura seja atualizada. Então, a diferença de consumo será acertada na próxima conta

Gás

Leitura feita pelos funcionários da Comgás continua sendo feita onde o empregado tiver acesso ao medidor

Autoleitura

Se não for possível a leitura, o consumidor pode fazer a autoleitura e passar os números de consumo

https:// virtual.comgas.com.br na aba Serviço

Haverá cobrança de acordo com a média dos últimos 12 meses até que a leitura seja realizada. Então, a diferença de consumo será acertada na próxima conta