Usuários do 'Caixa Tem' voltam a reclamar de dificuldades para acessar aplicativo

Usuários do aplicativo Caixa Tem voltam a reclamar de dificuldades para acessar o serviço, que é obrigatório para conseguir o auxílio emergencial de R$ 600. O assunto, inclusive, chegou a ser um dos mais comentados nos últimos dias na internet, puxado pelas hashtags #CaixaTem e #CaixaTemNada. As informações são do repórter Bruno Camarão, da BandNews FM.

Disponível pelos sistemas Android e iOS, o aplicativo Caixa Tem é o único meio que os trabalhadores informais que precisaram abrir uma poupança digital têm para obter o auxílio. Ou seja, é o único caminho para todos os que não indicaram uma conta bancária pessoal ao se cadastrar para o benefício.

Veja também:

Motorista foge após acidente com moto no litoral de SP; veja imagens

Cientistas estudam vitamina D para reduzir propagação de coronavírus

Para esses trabalhadores, muitos deles sem conta em banco, a Caixa Econômica Federal abriu automaticamente a poupança digital. As reclamações dos usuários são, por exemplo, que é impossível acessar o serviço até de madrugada, quando o volume de tráfego é menor.

Tem também o caso dos que, uma vez logados, não conseguem fazer a transferência do dinheiro para outras contas. A Caixa esclarece que o aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial e o site devem ser utilizados para o cadastramento dos cidadãos que atendam às regras do Auxílio Emergencial.

Os beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único não precisam se cadastrar. O banco observou que diversos usuários que não têm direito ao Auxílio Emergencial estão acessando o App Caixa Tem sem necessidade, gerando uma demanda adicional.