Caixa muda horário de atendimento em 1,1 mil agências

A Caixa Econômica Federal mudou, a partir desta quarta-feira (22), o horário de atendimento em 1.102 agências. Os espaços vão funcionar das 8h às 14h para atender a população que precisa de serviços sociais.

Os clientes poderão fazer saques de benefícios – como o INSS, Seguro Desemprego, Seguro Defeso e Bolsa Família – sem o cartão e a senha ou desbloquear contas. A lista com as agências abertas 1h mais cedo está no site do banco.

"O banco reforçou o protocolo de higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos ATMs, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia", afirmou a Caixa, em nota. A circulação nos espaços também será restrita e as filas terão sinalização para garantir o distanciamento social.

Auxílio emergencial sem sair de casa

O banco reforçou também que o valor do Auxílio Emergencial depositado aos pedidos aprovados pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa, pelo serviço de Internet Banking ou pelo cartão de débito. Quem recebeu o benefício na Poupança Digital Caixa deve usar o aplicativo Caixa Tem – usuários, porém, reclamam de dificuldades para acessar o serviço.