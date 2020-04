Previsão do Tempo: sol dá as caras em São Paulo, mas temperatura não sobe

O tempo em São Paulo nesta quarta-feira deve ser muito parecido com o registrado na terça. O dia amanhece com várias nuvens, mas o sol aparece no decorrer do dia, sem expectativa de chuva, de acordo com a previsão do Inmet-Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura continua estável, na casa dos 26ºC, mas de noite o tempo esfria e pode chegar a 15ºC na madrugada.

Essas temperaturas típicas de outono devem durar até a sexta-feira.