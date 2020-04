Mundo ultrapassa 2,5 milhões de casos do novo coronavírus

O mundo já registra mais de 2,5 milhões de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), segundo dado divulgado pelo Centro Universitário Johns Hopkins nesta terça-feira (21).

São exatos 2.501.156 contágios já registrados e 171.810 vítimas, sendo a maior parte na Europa e nos Estados Unidos.

Os norte-americanos estão na dianteira nos dois aspectos, tendo registrado 788.920 casos da doença e 42.458 mortes confirmadas.

Nas contaminações, a Espanha vem na sequência com 204.178, seguida por Itália (181.228), França (156.495), Alemanha (147.593), Reino Unido (125.856), Turquia (90.980), Irã (84.802), China (83.853) e Rússia (52.763). O Brasil está na 12ª colocação com 40.814 contaminações.

Já no ranking das vítimas, depois dos EUA, aparece a Itália – com 24.114 mortos -, a Espanha com 21.282 e a França com 20.265.