Senado deve votar ampliação de auxílio emergencial nesta segunda

O projeto que pode ampliar o número de potenciais beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600 deve ser votado pelo Senado Federal nesta segunda-feira (20). A ideia é de que o benefício seja pago durante a pandemia do coronavírus para outras categorias de trabalhadores informais ou autônomos.

O projeto de lei PL 873/2020 cita profissões como caminhoneiros, diaristas, garçons, catadores de recicláveis, motoristas de aplicativos, manicures, camelôs, garimpeiros, guias de turismo, artistas e taxistas.

A expectativa era de que o texto fosse votado na sexta-feira (17), mas não houve acordo, e a matéria foi adiada pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O texto é de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e foi modificado pela Câmara dos Deputados. Por isso, deve passar por uma nova análise do Senado. Os parlamentares estenderam a ajuda emergencial de R$ 600 por mês em três parcelas para dezenas de categorias profissionais atingidas pela crise do coronavírus.