São Paulo vai anunciar na próxima quarta-feira reabertura gradual

O planejamento de reabertura gradual dos setores produtivos no estado de São Paulo, que será implementado após o término da atual etapa da quarentena, em 10 de maio, será divulgado pelo governo na próxima quarta-feira (22). O anúncio foi feito pelo governador João Doria em seu perfil no Twitter.

A reabertura levará em consideração diversos fatores como disseminação da epidemia, situação do sistema de saúde e distanciamento social. Todas as medidas estarão alinhadas com o Comitê de Saúde do Centro de Contingência do Coronavírus. A ciência continuará pautando nossa ações.

— João Doria (@jdoriajr) April 20, 2020