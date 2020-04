Licenciamento eletrônico funciona normalmente em São Paulo, diz Detran

Proprietários de carros com placa final 1 que devem pagar o licenciamento anual obrigatório neste mês de abril devem utilizar o serviço de entrega de documento via correio, que segundo o Detran.SP, continua funcionando normalmente no estado de São Paulo, apesar da quarentena por coronavírus.

O licenciamento pode ser pago pelo Internet Banking ou nos caixas de autoatendimento apenas com o número do RENAVAM do veículo. Como os postos do detran e poupatempo estão fechados, o usuário pode pagar uma taxa adicional de R$ 11 e receber o documento do carro em casa, pelo correio.

A taxa de licenciamento é de R$ 90,20 e a multa por transitar sem o documento licenciado é de R$ 293,47 e sete ponto na carteira.