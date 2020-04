Dólar comercial volta a subir e atinge maior cotação em duas semanas

O dólar comercial abre a semana em alta e retoma o patamar de duas semanas atrás, cotado às 13h55 desta segunda-feira (20) a R$ 5,29. A variação é de 1,1% comparado a sexta-feira (17), quando a moeda fechou em R$ 5,23.

O mercado acompanha o trabalho dos países na contenção da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A queda no valor do petróleo também contribui para a queda das bolsas de outros países, afetando a cotação do dólar ante o real.

No Brasil, o agravamento da crise política, novos ataques de Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao Supremo Tribunal Federal. O presidente participou de um ato a favor da reabertura dos comércios, com faixas que pediam intervenção militar e um novo AI-5 (medida que fechou o Congresso e estabeleceu a censura, entre outras ações antidemocráticas).

