Confira a cotação do dólar e do euro em tempo real nesta segunda, 20 de abril

O dólar opera em alta no mercado local nesta segunda-feira (20) diante da piora da crise política e do dólar forte no exterior em meio à queda do petróleo, que derruba as bolsas globais e o Ibovespa Futuro. O feriado de Tiradentes amanhã no país tende a reduzir a liquidez nos mercados hoje. Na sexta-feira (18), o dólar caiu após o Banco Central vender US$ 500 milhões em oferta nova de swap cambial.

O mercado segue rebaixando suas expectativas para economia, inflação e juros, e aumentando para câmbio. Na Focus divulgado mais cedo, o mercado revisou as projeções para PIB de 2020 de queda de 1,96% para 2,96%. O IPCA deste ano passou de alta de 2,52% para 2,23%. A Selic no fim de 2020 caiu de 3,25% para 3,00% ao ano. A estimativa para o câmbio subiu de R$ 4,60 para R$ 4,80 este ano.

A incerteza sobre a pauta do Congresso Nacional aumenta depois de novos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro pregou o fim da "patifaria" em ato que reuniu no domingo manifestantes favoráveis a um novo AI-5, com volta da ditadura, em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, no Dia do Exército.

