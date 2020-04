Aulas da rede estadual serão retomadas no dia 27 pela TV e aplicativo

As aulas da rede estadual de ensino de São Paulo serão retomadas no próximo dia 27 através de programas de TV e materiais online, de acordo com o secretário da Educação, Rossieli Soares.

Em entrevista à Rádio BandNews FM, Soares explicou que o governo fechou parceria com a TV Educação (canal 2.3) e com a TV Univesp (canal 2.2) para que o conteúdo das aulas seja transmitido diariamente.

No canal 2.2, as aulas serão para a educação infantil e fundamental do 1º ao 5º ano. Já no 2.3, as disciplinas serão ministradas para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e para os alunos do ensino médio.

O conteúdo também será distribuído através de um aplicativo. O aluno deve procurar na loja de apps por CMSP, sigla para Centro de Mídia SP.

O governo afirma que irá custear a internet para alunos e professores que hoje não possuem acesso à rede.

Para preparar esses materiais, os professores deverão passar por um processo de treinamento entre quarta (22) e sexta-feira (24).