Sandy e Junior farão live em dupla no YouTube na terça

Após uma turnê de reunião com estádios lotados pelo Brasil, a dupla Sandy e Junior anunciou que fará uma live na internet, seguindo a tendência de centenas de artistas em tempos de isolamento social. A apresentação será na terça-feira (21), às 20h, no canal da dupla no YouTube.

"Eu e o Junior vamos fazer nossa live! Bem intimista, dentro de casa, como tudo começou. Da nossa família pra sua, com muito amor e música para ajudar o maior número de pessoas possível neste momento tão delicado", escreveu Sandy em seu Instagram na sexta-feira (17).

Alguns fãs já vinham especulando a possibilidade de uma apresentação ao vivo após ambos terem postado a mesma foto de quando eram crianças. A dupla fará a transmissão ao vivo de sua casa por conta da pandemia do novo coronavírus.

A live será acompanhada de uma campanha de arrecadação para o projeto Fome de Música. Segundo Sandy, a cada real doado pelo público, a Fundação Casas Bahia doará a mesma quantia. Confira abaixo o anúncio da live de Sandy e Junior e mais detalhes sobre a apresentação ao vivo: