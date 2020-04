Comércio em São Paulo tem queda de 65% na primeira quinzena de abril

A Associação Comercial de São Paulo registra uma queda de 65% no comércio da cidade na primeira quinzena de abril em comparação com o mesmo período de março. Segundo a entidade, os resultados estão diretamente ligados o isolamento social adotado para impedir o avanço do coronavírus.

De acordo com o economista Marcel Solimeo, nem a Páscoa e nem o funcionamento de atividades como supermercados e serviços de entrega de comida foi capaz de frear a queda no setor. Para o especialista, o processo de recuperação das empresas será lento e gradual a partir do dia que o isolamento social for revisto.

Veja também:

Depois de 10 anos, Nasa terá missão tripulada ao espaço em maio

Prefeitura abre hospital na Bela Vista com 124 leitos para pacientes com covid-19