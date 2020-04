Vídeo: polícia encontra R$ 100 mil e droga dentro de carro em SP

Um homem foi preso após ser encontrado R$ 100 mil em dinheiro e tabletes de drogas dentro de seu veículo. O caso ocorreu na quinta-feira (16), na marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

O motorista do veículo foi abordado por policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), elite da corporação. Ele teria ficado nervoso e revelou que escondia em seu carro o dinheiro e a substância ilícita.

No vídeo, o policial mostra o material escondido atrás do painel do ar condicionado, e mostra como acessar o compartimento, modificado pelo grupo criminoso. As informações são do 1º Jornal, da Band.

Assista ao vídeo: