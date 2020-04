Vai tentar a sorte na Mega-Sena de R$ 20 milhões? Apostas vão até 19h deste sábado

Após vários sorteios com prêmios bem baixo do que todos estão acostumados, a Mega-Sena deste sábado (dia 18) volta a sortear um prêmio milionário para quem acertar as seis dezenas mágicas. São R$ 20 milhões em jogo!

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h deste sábado, em qualquer casa lotérica. Se você está em um estado em quarentena por coronavírus, pode usar o Loterias Online e fazer suas apostas sem sair de casa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Se optar por apostar online, o site da Caixa determina uma aposta mínima de R$ 30, com pagamento por cartão de crédito.

