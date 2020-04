São Paulo deve prorrogar quarentena pela segunda vez

Com o índice de isolamento social nos 50% entre segunda (13) e quarta-feira (15), o governo do Estado de São Paulo deve definir nesta sexta-feira (17) se estende novamente o período de quarentena.

O tema é discutido pelos integrantes do centro de contingência contra o coronavírus durante a manhã. A expectativa é de que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anuncie em coletiva às 12h30 se as medidas restritivas vão continuar na cidade.

O prazo para o fim da quarentena em São Paulo é dia 22 de abril – o fechamento do comércio e serviços não essenciais teve início no dia 24 de março e previa encerramento no dia 7 de abril. Um dia antes, o governo estadual confirmou a prorrogação do prazo por mais duas semanas.

Antes do anúncio, Doria afirmou que a decisão seria tomada na véspera do vencimento do decreto, já que a situação da doença era monitorada diariamente. A alta subnotificação da doença, junto com a grande fila de testes de covid-19 aguardando resultado e redução nos níveis de isolamento social podem forçar o governo a reforçar a medida dias antes do seu vencimento.

Epicentro da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, o Estado de São Paulo já tem 11.568 casos confirmados de contaminação e 853 óbitos pela doença. Os dados foram divulgados na quinta-feira (16) pelo Ministério da Saúde.