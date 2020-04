Em posse, Teich defende parcerias entre ministérios, estados e municípios

Ao tomar posse nesta sexta-feira (17), o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que irá unir forças com outros ministérios e trabalhar em parceria com estados e municípios para conter o avanço do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

O médico oncologista substitui Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde de quinta-feira (16). O antigo ministro e o líder do executivo divergiram publicamente sobre o isolamento social, método defendido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e amplamente adotado pelo mundo para reduzir o contágio e as mortes pela doença.

Mesmo assim, a nova indicação do governo federal para a pasta afirmou, em seu discurso de posse, que o foco das ações do ministério seguirá na população.

"Foco que a gente tem aqui e tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente", disse Teich. “Tem que acompanhar também os indicadores sociais. Se tiver mais desemprego, pessoas vão perder o plano de saúde, isso vai impactar o SUS."

'Se agravar vem pro meu colo', diz Bolsonaro

Após o discurso de Nelson Teich, Bolsonaro voltou a defender a retomada do comércio no Brasil e o isolamento vertical, com a quarentena apenas de grupos de risco.

“Essa briga de começar a abrir para o comércio, é um risco que eu corro, porque se agravar vem para o meu colo. Agora, i que acredito, o que muita gente já esta tendo consciência, tem que abrir”, disse.

Coronavírus no Brasil

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na quinta-feira (16), apontava que o país tinha 30.891 casos confirmados de covid-19 e 1.952 óbitos pela doença.