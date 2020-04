São Paulo tem 3 mortes de motoristas de ônibus por covid-19

Um levantamento do Sindmotoristas (sindicato de funcionários do transporte público municipal) aponta que ao menos três motoristas de ônibus da cidade de São Paulo morreram em decorrência do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Outros 12 óbitos aguardam o resultado de exames para atestar a causa da morte por covid-19.

O sindicato consultou todas as empresas de ônibus que atuam na capital paulista. Até quinta-feira (16), 27 funcionários foram diagnosticados com a doença e outros 175 são casos suspeitos. A maioria se concentra na região sul, seguido pela oeste.

Veja também:

Brasilândia é o bairro com mais mortes por coronavírus em São Paulo

São Paulo deve prorrogar quarentena pela segunda vez

No início da quarentena na cidade, a prefeitura chegou a reduzir a frota de ônibus para 40%. Reclamações de coletivos cheios e grandes filas em terminais fizeram a SPTrans adaptar o sistema para operar acima dos 50%.

O presidente do Sindmotoristas, Valdevan Noventa, afirmou que a prioridade do sindicato é o bem estar e a saúde dos funcionários. "É responsabilidade das empresas garantirem o fornecimento de EPIs (equipamentos de proteção individual) como máscaras, luvas e álcool em gel para os trabalhadores”, disse.

Um acordo entre a categoria e as empresas também assegurou os empregos dos trabalhadores em transportes de São Paulo, com pagamento de salários e benefícios garantidos durante a pandemia.