Vídeo mostra pacientes ao lado de corpos em hospital de Manaus

Um vídeo que circula na internet mostra 14 corpos de pessoas em quartos e corredores do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, em Manaus. A Secretaria de Saúde do Amazonas confirmou que as imagens são verídicas e que vai usar um contêiner frigorífico para dar apoio no acondicionamento dos corpos de pessoas que morreram com suspeita de covid-19.

A Secretaria também informou, através de uma nota oficial, que a unidade tem recebido pacientes suspeitos do novo coronavírus até que seja ampliado o número de leitos em duas unidades de saúde da capital, referência no tratamento do coronavírus.

O João Lúcio não é o primeiro hospital a receber a instalação de câmara frigorífica. O Hospital Delphina Aziz, centro de referência para tratamento do coronavírus em Manaus, instalou uma câmara no estacionamento no início do mês.

O estado tinha até esta quinta-feira, 16, 1.719 casos do novo coronavírus e 124 mortos pelo coronavírus. As informações são de Samara Souza, da BandNews FM e Orestes Litaiff, do Bora Brasil.