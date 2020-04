Confira a cotação do dólar e do euro em tempo real nesta sexta, 17 de abril

O dólar opera em baixa ante o real em meio a uma realização de ganhos, após quatro altas acumuladas em 3,19%, e diante da queda da moeda americana no exterior ante divisas principais e emergentes em meio ao otimismo com o plano de reabertura da economia norte-americana.

Mas o recuo ante o real é limitado após a primeira contração trimestral no Produto Interno Bruto (PIB) da China, de 6,8% no 1º trimestre, ante o mesmo período do ano passado, como resultado dos efeitos adversos do coronavírus na segunda maior economia mundial.

Apesar de ser o pior resultado da atividade chinesa desde 1992, os investidores previam um tombo ainda maior. Além disso, o investidor olha a deflação de 0,03% da segunda prévia do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), que reforça a percepção de espaço para mais corte da Selic em maio.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

