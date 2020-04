Vídeo: bombeiro faz rapel para salvar caminhoneiro pendurado em ponte nos EUA

Um motorista de caminhão foi resgatado após ficar pendurado dentro do veículo nos Estados Unidos. O caso ocorreu na segunda-feira (13) na cidade de Chesapeake, estado da Virginia, sudeste do país.

Ele perdeu o controle da carreta, bateu no muro da ponte e por pouco não caiu dentro do rio. O veículo ficou preso a uma altura de pouco mais de 21 metros.

Chesapeake firefighter Justin Beazley, a member of the technical rescue team, rappels off the side of the I-64 Highrise Bridge to rescue the driver of a tractor-trailer that jackknifed, hanging 70 feet over the Elizabeth River. pic.twitter.com/6hZhOVJHep

— Chesapeake Fire Dept (@ChesapeakeFire) April 13, 2020