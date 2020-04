Vídeo: comerciante usa porrete para impedir assalto no interior de SP

Um homem usou um porrete para evitar que o estabelecimento comercial que estava fosse assaltado em Piraju, a 333 km de São Paulo. As imagens da câmera de segurança mostram o idoso conversando com o assaltante de 27 anos. A polícia conseguiu identificar e prender o homem. As informações são do 1º Jornal.

Assista ao vídeo:

Veja também:

Começa a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a gripe

São Paulo passa a recomendar uso de máscara ao sair de casa