Vídeo: motorista escapa por plantação de milho durante perseguição

Um motorista escapou de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Transbrasiliana (BR-153) no município de Ourinhos, no interior paulista. Nas imagens é possível ver que o veículo prata entra em uma plantação de milho durante a perseguição. A PRF consegui localizar o carro e encontrou vários tabletes de drogas embaladas. O motorista ainda está foragido. As informações são do 1º Jornal, da Band.

