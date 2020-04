Veja os cargos com aumento de vagas com a pandemia

Um levantamento feito pela empresa de recrutamento online Catho mostra que alguns cargos têm registrado forte oferta de empregos diante da pandemia do novo coronavírus. Segundo o estudo, que compara o período entre março de 2019 e março de deste ano, profissionais das áreas da saúde, supermercadista, farmácia e logística são os mais procurados desde o início do isolamento social.

A profissão de enfermeiro de UTI, por exemplo, registrou aumento de 718% no ano devido ao atual panorama. Segundo o levantamento da Catho, profissões relacionadas à área da saúde chegaram a abrir mais de 3,7 mil vagas em apenas uma única semana no mês de março.

Já a área supermercadista ofereceu mais de 6 mil oportunidades de emprego. Nesse segmento, os destaque são para auxiliar de loja, com um aumento de 691% na abertura de vagas, e operador de caixa (210%).

Na área de logística, houve forte crescimento na procura por motoristas (62%), assistentes de transportes

(59%) e assistentes de logística (48%), por exemplo.

De acordo com outra pesquisa, do PageGroup, a pandemia também está provocando uma nova onda de contratações de profissionais de tecnologia. A consultoria aponta que a alta demanda no trabalho a distância, em transações online e na capacidade instalada fez com que as empresas acelerassem a busca

por executivos para conduzir projetos de infraestrutura, reforçar a segurança de dados e administrar o suporte técnico.

Luana Castro, gerente da área de TI da Michael Page e Page Personnel, afirma que alguns setores, como os de saúde, ecommerce e alimentação, estão sendo muito demandados neste momento, mas já há casos de outros segmentos buscando mais profissionais de tecnologia. “Em geral, essas companhias estão de olho em executivos de infraestrutura e redes, para que possam suportar a estrutura de tecnologia em um momento de alta utilização de equipamentos.”

Arte / Metro