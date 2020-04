Previsão do Tempo: São Paulo deve ter noite gelada na sexta-feira

Com temperatura ainda em queda, o paulistano deve enfrentar um frio que já estava desacostumado na madrugada de sexta para sábado, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Enquanto durante o dia os termômetros devem ficar na casa dos 22ºC, a temperatura mínima na madrugada deve chegar aos 12ºC, o que para o paulistano típico é considerado frio.

A sexta-feira deve amanhecer clara, com sol, mas o dia vai ficando nublado na parte da tarde.

Não há previsão de chuva para a cidade nesta sexta-feira.