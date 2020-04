"Pacientes com Covid-19 devem fazer isolamento dos pets também", diz veterinária

Na ausência de poder abraçar pais, mães, avós e amigos, os pets ganham cada vez mais carinho. Não à toa, o número de adoções de cães e gatos aumentou mais de 50% durante a quarentena. Mas, e no caso de pacientes positivos para o coronavírus: eles podem abraçar seus pets normalmente?

É justamente sobre isso – e como cuidar dos pets adequadamente durante a pandemia – que Bruna Barboza e Ricardo Capriotti conversam com a veterinária especialista em felinos, Renata Camozzi, no episódio desta quarta-feira, 15, do podcast “Já lavou as mãos hoje?”, da Rádio Bandeirantes: “Pessoas sabidamente positivas, devem manter distanciamento dos animais. Se não puder praticar o isolamento deles, deve procura lavar as mãos antes de tocá-los e evitar beijos ou lambidas. Não conhecemos a dinâmica do vírus nos animais, embora posso garantir que não há evidências de que gatos e cães transmitam a doença”, explica. Ouça trecho acima.

Disponível nos principais streamings de áudio (Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, RadioPublic e Spotify), o “Já lavou as mãos hoje?” é um podcast de entrevistas e informações seguras sobre a pandemia do coronavírus e tem episódios novos todas às segundas, quartas e sextas-feiras.