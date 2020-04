Enem: prazo para solicitar isenção na inscrição acaba nesta sexta-feira

Estudantes interessados em pedir isenção na taxa de inscrição do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio

de 2020 têm prazo até está sexta-feira (17) para fazer a solicitação.

A isenção é concedida para estudantes de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares cujas famílias ganhem até 1,5 salário mínimo por pessoa e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar total de até 3 salários mínimos.

Para solicitar a isenção, entre no site do Enem (clique aqui).

As notas do Enem são usadas para ingresso em universidades, concessão de bolsas de estudo pelo Prouni e para solicitar financiamento estudantil pelo Fies.