Doria lamenta saída de Mandetta e deseja sorte para novo ministro

O governador de São Paulo afirma que lamenta pela demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.

Em mensagem na internet, João Doria disse que a saída é uma perda para o Brasil.

O governador também desejou sorte ao próximo ministro, Nelson Teich, que foi anunciado no final da tarde desta quinta-feira.

A saída do @lhmandetta é uma perda para o Brasil. Agradeço o apoio e contribuição com o Estado de SP no combate à pandemia. Desejo êxito ao novo Ministro da Saúde, Nelson Teich, e espero que siga procedimentos técnicos e atenda às recomendações da OMS.

— João Doria (@jdoriajr) April 16, 2020