Dólar abre em queda, mas volta a subir nesta quinta

Após abrir em baixa, o dólar comercial opera em leve alta nesta tarde de quinta-feira (16). Às 14h10, a moeda valia R$ 5,25, sendo 0,27% a mais do que no fechamento de quarta (15). Se fechar acima do dia anterior, será o quarto pregão seguido de valorização da moeda norte-americana e seu maior valor desde o dia 6 de abril.

O foco dos investidores é a economia americana. Somente na semana passada, 5,2 milhões de pessoas solicitaram o auxílio-desemprego – crise motivada pela pandemia de coronavírus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar durante a tarde orientações para uma possível reabertura da economia do país.

Na Europa, países como Itália e Espanha, que se destacaram no número de casos e mortes pela covid-19, apresentam sinais de que o contágio pela doença está desacelerando. Já no Brasil, a expectativa é em cima da confirmação da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a nomeação de um substituto.

