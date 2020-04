Começa a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a gripe

Começa nesta quinta-feira (16) a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nessa fase serão imunizados portadores de doenças crônicas e comorbidades associadas à gripe, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

Na capital paulista, a vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde, escolas públicas, casas de acolhida e conjuntos habitacionais credenciados. Além disso, 32 farmácias particulares foram credenciadas pela prefeitura para oferecer o serviço.

A terceira etapa da campanha será realizada a partir do dia 9 de maio com o seguinte público-alvo: crianças de 6 meses a 6 anos; professores, gestantes; puérperas; indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.