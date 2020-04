Previsão do Tempo: Temperatura continua em queda em São Paulo nesta quinta

O paulistano enfrenta nesta quarta-feira mais um dia nublado com a temperatura em queda, de acordo com previsão do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.

A máxima desta quarta deve ficar pelo menos dois graus abaixo da temperatura registrada nesta terça, e segundo o Inmet, não passa de 23º. A mínima, em alguns pontos da cidade, deve chegar a 14º.

Não há previsão de chuva para a cidade de São Paulo nesta quarta-feira.