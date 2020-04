Preço da gasolina cai 48% nas refinarias desde janeiro

A Petrobras reduzirá, pela 10ª vez neste ano, o preço da gasolina em suas refinarias. Com o corte de 8% a partir desta quarta, o valor dos combustível já acumula uma queda 48% desde janeiro.

Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo) mostram, no entanto, que as reduções nas refinarias não chegam às bombas. A gasolina atingiu R$ 4,149 na última semana, uma queda 9% em relação a primeira semana de janeiro.

Isso pode ser explicado, em parte, pelos elevados estoques dos postos devido à redução do consumo. Além disso, os repasses ao consumidor dependem de outros fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

As reduções acompanham a desvalorização do petróleo no mercado internacional, com as perspectivas negativas para a demanda mundial. A Petrobras também cortará, em 6%, o preço do diesel, que passa acumular uma queda de 35,4% neste ano nas refinarias.