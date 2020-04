EMTU tem maior índice de utilização durante a quarentena em São Paulo

A rede de transporte público estadual com o maior índice de utilização durante a quarentena em São Paulo vem sendo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que opera linhas intermunicipais.

São ônibus que circulam na região metropolitana da capital, na Baixada Santista, no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, além das cidades de Campinas e Sorocaba. O monitoramento feito pela STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) mostra que o índice de viagens na segunda-feira (14) na rede da EMTU foi de 28%, contra 27,5% da CPTM (Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos) e pouco mais de 20% do Metrô de São Paulo.

Ainda assim, por causa do alto número de passageiros, na casa de 1 milhão por dia, diversos terminais de ônibus seguem bastante cheios em alguns horários. Passageiros ouvidos pela Rádio Bandeirantes também reclamam de aglomeração, falta de limpeza e pouca ventilação dentro dos ônibus da EMTU.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos afirma que, após o alerta, a fiscalização será intensificada e, se constatada irregularidade, a operadora está sujeita a multa. Ainda de acordo com a nota, apesar da diminuição a operação é monitorada e, se necessário, novos ônibus podem ser incluídos nos trajetos para evitar aglomerações.

A EMTU diz ainda ter intensificado a limpeza diária em garagens e terminais e a higienização dos veículos.