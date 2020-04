Confira a cotação do dólar e do euro em tempo real nesta quarta, 15 de abril

O dólar opera em alta firme nesta quarta-feira (15) em meio à aversão a risco no exterior e a piora do sentimento do investidor sobre o Brasil. No radar estão eventual demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que defende o isolamento social na contramão do que pensa o presidente Jair Bolsonaro.

Na terça, em editorial, o jornal americano The Washington Post classificou a postura de Bolsonaro diante da crise da coronavírus como "de longe, o caso mais grave de improbidade" entre todos os líderes mundiais.

O embate entre governo e Congresso também traz preocupação, porque trava o andamento de medidas que têm a finalidade de socorrer Estados e municípios, além do próprio Orçamento federal, neste momento de avanço da pandemia de coronavírus no País.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar comercial

Euro