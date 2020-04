Coronavírus: UTIs de São Paulo têm taxa de ocupação de 70%

Quase a metade dos 2 mil 332 pacientes internados com a Covid-19 em São Paulo está hoje em unidades de terapia intensiva.

De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no estado, apontam para um cenário preocupante.

O infectologista David Uip afirma que as UTIs superam a taxa 70% de ocupação.

Segundo a Secretaria estadual de Saúde, há casos mais graves: os leitos de UTI do Hospital Emílio Ribas já foram completamente ocupados.

Por isso, o centro médico terá a capacidade ampliada nos próximos dias.

O secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, também informou que os mais de 35 laboratórios que compõe a rede do estado deverão ampliar em até 4 vezes a capacidade de processamento dos testes nas próximas duas semanas.