Com prêmio de R$ 17 milhões, Mega-Sena volta a ser a loteria mais atraente

Depois de uma temporada de prêmios menores principalmente por conta da quarentena imposta pela pandemia de coronavírus, a Mega-Sena volta a sortear um prêmio que faz brilhar os olhos dos apostadores.

Nesta quarta-feira, quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal vai levar para casa R$ 17 milhões.

As apostas podem ser feitas até 9h em qualquer casa lotérica ou pela plataforma Loterias Online, da Caixa. A aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.