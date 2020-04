Cápsula de ventilação inventada por brasileiros diminui casos de intubação

Médicos do Amazonas inventaram um equipamento que tem diminuído a necessidade da intubação dos pacientes com covid-19. É uma cápsula de ventilação que também ajuda a proteger os profissionais da saúde de contaminação.

Batizada de Vanessa, a cápsula de ventilação é parecida como uma tenda e tem ajudado no tratamento de pacientes com coronavírus no Estado. O equipamento foi desenvolvido por uma equipe de médicos de Manaus.

A cabine possui um compressor de ar, conhecido como bipap, que substitui o respirador mecânico. O custo de produção chega a ser dez vezes mais barato.

De acordo com a equipe médica que desenvolveu o projeto, os pacientes que chegam com os sintomas da covid-19, e são tratados com a cápsula Vanessa, levam em média 5 dias de tratamento, contrapondo os 15 dias da média nacional.

Segundo os pesquisadores, além de ser benéfico aos pacientes, a proteção em vinil diminui o risco de contágio para os profissionais de saúde.

O hospital de campanha de Manaus, entregue na segunda-feira, já conta com a invenção.

O equipamento não foi patenteado, o que permite que a cápsula possa ser montada em hospitais de todo o País.