Interferência faz Metrô de São Paulo restringir operação em três linhas

O usuário do Metrô de São Paulo que, mesmo durante a quarentena, depende do transporte público para chegar ao seu trabalho, viu as três principais linhas do sistema circularem com restrições na manhã desta terça-feira (14).

O problema ocorreu por volta das 7h25, na estação Paraíso, que atende as linhas 1-Azul e 2-Verde. Nas redes sociais, a administração do transporte relatou presença de passageiro na via.

Com isso, a velocidade dos trens em ambas as linhas foi reduzida e, para adaptar a demanda, o mesmo foi aplicado à linha 3-Vermelha. Nas três, os trens circularam com maior tempo de parada nas estações.

Às 7h45, a operação foi normalizada. Com a menor presença de passageiros, não foram registradas grandes lotações em trens ou plataformas.

Linha 15-Prata segue parada

O Metrô de São Paulo segue com a linha 15-Prata paralisada por tempo indeterminado. Dia 29 de fevereiro, cinco pneus de um dos trens estourou, mas o retorno foi adiado já que a demanda pelo serviço caiu com a pandemia de coronavírus. Quem depende do ramal pode usar ônibus da operação Paese que passam por todas as estações.