Mandetta considera saída do Ministério da Saúde, diz colunista

O Ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta, já discute com interlocutores uma eventual saída do cargo. A informação é da colunista da BandNews FM Mônica Bergamo.

Segundo a jornalista, Mandetta avalia que um pedido de demissão pode jogar mais responsabilidade nos ombros do presidente Jair Bolsonaro, já que ele escolherá o novo chefe da pasta. Em meio à crise política, o Brasil contabiliza números que evidenciam o tamanho da crise na saúde.

Segundo dados do Infogripe, sistema da Fiocruz que monitora os casos de síndromes respiratórias graves no Brasil, 1.328 pessoas morreram por causa de diferentes tipos de vírus Influenza desde 2010, somando os quatro primeiros meses de cada ano.

Entre fevereiro e abril deste ano, já são mais de 1.300 mortes causadas pela Covid-19. A semana deve terminar com um número de mortes por coronavírus maior do que a soma das mortes por síndromes respiratórias graves, nos últimos dez anos, no mesmo período.