Dupla é presa na zona leste por vender testes de coronavírus roubados

A polícia prendeu, na tarde de segunda-feira (13), dois homens que estavam vendendo testes rápidos roubados para o novo coronavírus (Sars-Cov-2). O material tinha sido levado na quarta-feira (8) do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

As prisões ocorreram no bairro do Tatuapé e no parque da Mooca, ambos na zona leste de São Paulo. Os kits eram oferecidos por R$ 250 cada unidade, e a polícia conseguiu recuperar 875 caixas do material, além de quase R$ 7 mil em dinheiro.

