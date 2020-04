Confira a cotação do dólar e do euro em tempo real nesta terça, 14 de abril

O dólar opera com viés de baixa no mercado à vista nesta terça-feira, 14, após ter subido na segunda-feira, 13. O ajuste acompanha a desvalorização da moeda americana frente seus pares principais e moedas emergentes ligadas a commodities no exterior

Os mercados de moedas reagem às quedas das exportações e importações da China em março inferiores às previsões dos investidores. Ajuda na melhora de humor externo também a intenção de alguns países da Europa e também dos Estados Unidos de afrouxar às medidas de isolamento social.

