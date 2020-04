Centro de Pesquisa em Alimentos da USP orienta como limpar produtos e embalagens

Como manter o novo coronavírus longe dos alimentos que consumimos? Antes de mais nada, é bom esclarecer um ponto: segundo o infectologista André Machado Alvim, da BP – Beneficência Portuguesa, esse vírus não é transmitido por via alimentar.

O alimento, ou sua embalagem, são apenas veículos – ou seja, podem ter a superfície contaminada se forem manipulados por alguém que esteja com a doença.

A equipe do FoRC (Centro de Pesquisa em Alimentos da USP) elaborou dicas para tirar dúvidas sobre como limpar os alimentos e embalagens a fim de evitar que uma eventual contaminação de sua superfície leve o consumidor a contrair a covid-19.



Um alerta do documento é sobre o consumo de carne. Embora não haja evidência de que animais como bovinos, aves ou suínos tenham a doença, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda evitar o consumo de carnes cruas.

Vegetais folhosos

Remover as folhas externas ou danificadas, separar as folhas uma a uma, lavá-las com água tratada abundante e deixá-las em imersão, por 15 minutos, em uma solução de água sanitária (uma colher de sopa diluída em um litro de água), lavando-as depois com água tratada corrente novamente.

ATENÇÃO!

O vinagre para fins culinários não tem efeito sanitizante

Limpar as compras antes de guardar

Ao comprar produtos alimentícios, deve-se higienizar todas as embalagens e superfícies antes de guardá-

-los na geladeira ou na despensa –com álcool gel ou água e sabão– e lavar muito bem as mãos ao terminar

Delivery

Para refeições prontas entregues em domicílio, retiradas em balcões ou por drive-thru, sempre que possível optar por embalagens de papelão, pois o vírus resiste por menos tempo em papel do que em plástico ou alumínio. As embalagens devem ser desinfetadas com água e sabão ou álcool a 70% antes de abertas. Atenção: não consumir produtos com embalagem violada.