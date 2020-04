Quase 6 milhões já se vacinaram contra gripe em São Paulo

A campanha de vacinação contra a gripe já imunizou 5,9 milhões de pessoas no Estado de São Paulo. A primeira etapa, com o atendimento de idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde, começou no dia 23 de março.

Segundo o governo estadual, quase 450 dos 645 municípios do estado atingiram a meta de 90% do público alvo. Nesta quinta-feira (16), a segunda fase da campanha vai imunizar doentes crônicos, caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo, portuários e funcionários do sistema prisional.

Veja também:

Brasileiro não sabe se escuta ministro ou presidente da República, diz Mandetta

Saiba como ter isenção na inscrição do Enem

A campanha teve seu início antecipado por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O objetivo foi reforçar a prevenção de doenças respiratórias para não sobrecarregar o sistema de saúde.

Uma terceira etapa, com início no dia 9 de maio, irá imunizar gestantes, puérperas (mulheres com filhos de até 45 dias), crianças entre seis meses e seis anos, indígenas, adultos entre 55 e 59 anos e pessoas com deficiência.